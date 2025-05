Internazionali di Roma Matteo Berrettini si infortuna e si ritira in lacrime | agli ottavi ci va Ruud

Matteo Berrettini vive un momento drammatico agli Internazionali di Roma: dopo un entusiasmante primo set, un infortunio lo costringe al ritiro in lacrime. Nonostante le aspettative, il tennista italiano deve cedere il passo al norvegese Ruud, mentre il pubblico romano esprime solidarietà per la sua dolorosa uscita dal torneo.

Primo set punto a punto, fino al break decisivo messo a segno dall’avversario. Poi nel secondo, che doveva essere quello della rivalsa, qualcosa che non va: un dolore lo mette ko, il suo torneo finisce male. lacrime davanti al pubblico della sua Roma. MatteoBerrettini si ritira dopo il secondo game del secondo set contro il norvegese Casper Ruud nella sfida valida per il terzo turno degli Internazionali. L’azzurro che è reduce da un problema addominale, ha dovuto lasciare il campo. Berrettini aveva perso il primo set 7-5 e nel secondo parziale il norvegese era avanti 2-0. “Sorry Matteo, feel better (recupera presto)”, ha scritto Ruud sulla lente della telecamera. Berrettini ieri sera aveva giocato in doppio con il fratello Jacopo perdendo contro la coppia Musetti–Sonego.L'articolo Internazionali di Roma, MatteoBerrettini si infortuna e si ritira in lacrime: agliottavi ci va Ruud proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali di Roma, Matteo Berrettini si infortuna e si ritira in lacrime: agli ottavi ci va Ruud

