Internazionali colpo di scena Berrettini | cosa è successo al campione

Il tanto atteso ritorno di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia 2025 si è tragicomicamente trasformato in un'amara delusione. I tifosi romani, speranzosi di assistere a una straordinaria performance del loro beniamino, hanno visto svanire in un batter d'occhio le promesse di un cammino memorabile, mentre la sfortuna sembrava ancora una volta prendersi gioco del campione.

Il ritorno tanto atteso si è trasformato in un amaro addio. Il pubblico romano, accorso numeroso per sostenere uno dei propri beniamini, ha visto sfumare in pochi minuti le speranze di un cammino significativo agli Internazionali d’Italia 2025. Un’altra volta, la sfortuna ha colpito Matteo Berrettini, costretto a interrompere il match prematuramente per un problema fisico che ne ha limitato la tenuta in campo.L’atmosfera, inizialmente carica di entusiasmo, si è rapidamente appesantita man mano che la situazione del giocatore appariva sempre più compromessa. Dopo il primo set, combattuto ma ceduto per 7-5, è stato chiaro a tutti che qualcosa non andava.Infortunio fatale: il ritiro dopo un solo setBerrettini è sceso in campo al secondo turno del torneo romano contro il norvegese Casper Ruud, fresco vincitore di un Masters 1000 e in forma smagliante. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Internazionali, colpo di scena Berrettini: cosa è successo al campione

Approfondimenti da altre fonti

Colpo di scena a Roma: Berrettini va dall'arbitro e... si ritira!; Internazionali, Jannik Sinner agli ottavi: de Jong battuto 2-0. Ora in campo Berrettini - Sinner: ora proviamo ad alzare il livello; Infortunio Berrettini, colpo di scena agli Internazionali: cambia tutto; Sinner torna in campo, vittoria ed emozioni a Roma. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Internazionali, colpo di scena Berrettini: cosa è successo al campione - Il ritorno tanto atteso si è trasformato in un amaro addio. Il pubblico romano, accorso numeroso per sostenere uno dei propri beniamini, ha visto sfumare ... 🔗thesocialpost.it

Notizie recenti da Zazoom

Stati Uniti, via libera immediato al divieto per persone transgender nell'esercito: decisione della Corte Suprema

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’amministrazione Trump ad applicare fin da subito il divieto per le persone transgender di prestare servizio militare, mentre i procedimenti giudiziari in corso continueranno nei tribunali inferiori.

Pulitzer 2025: Trump ferito, guerre in Gaza e Sudan tra i temi premiati

Il tentato attentato a Donald Trump, le guerre in Gaza e in Sudan, la crisi del fentanyl e il dibattito sull’aborto hanno segnato i Premi Pulitzer 2025, assegnati dalla Columbia University di New York.

Pd propone nuove leggi contro la diffusione di armi e coltelli: educazione e controlli più severi

Troppe armi e coltelli in circolazione, soprattutto tra i minori: il Partito Democratico interviene con due proposte di legge, presentate alla Camera e al Senato, per limitare l’uso indiscriminato di armi da taglio e da fuoco.