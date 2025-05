Internazionali 2025 Sinner agli ottavi | battuto De Jong in due set

Jannik Sinner continua la sua ripresa agli Internazionali 2025, centrando l'accesso agli ottavi dopo aver battuto l'olandese Jesper De Jong in due set. Dopo tre mesi di stop per una squalifica, il tennista azzurro ha mostrato una buona forma, confermando il suo talento e determinazione sul campo.

Buona anche la ‘seconda’. Dopo aver rotto il ghiaccio sabato scorso contro l’argentino Mariano Navone, Jannik Sinner reduce dai tre mesi di stop per la squalifica per doping, prosegue la sua marcia agliInternazionali e accede agliottavi. L’azzurro ha superato in due set l’olandese Jesper De Jong, numero 93 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e mezza. Sinner con il passare dei game ha alzato gradualmente il suo livello dopo qualche errore di troppo in avvio. Nel terzo gioco ha piazzato il break, l’olandese ha controbrekkato al quinto ma subito Sinner ha replicato strappando nuovamente il servizio all’avversario e chiudendo 6-4.Nel secondo set l’olandese perde il servizio al terzo gioco, al quarto è costretto alle cure mediche per una scivolata che gli ha procurato un problema al polso destro, poi ha ripreso a giocare ma le sue condizioni fisiche si sono rivelate non ottimali, Sinner ha strappato di nuovo il servizio e chiudo set e partita con il punteggio di 6-2. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali 2025, Sinner agli ottavi: battuto De Jong in due set

