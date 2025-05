Inter Zalewski si è guadagnato il riscatto | Inzaghi lo riporta alle origini

Grazie alla super prestazione sfoderata domenica a Torino, Nicola Zalewski ha nuovamente indirizzato su di sè i riflettori del calciomercato.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗Leggi su internews24.com

Zalewski risorsa importante per l’Inter! Un riscatto in regalo? - Nicola Zalewski sta diventando una risorsa importante per la rosa di Simone Inzaghi. L’esterno acquistato a gennaio dall’Inter è ancora da riscattare, ma sarà fatto? Una domanda che avrebbe risposta semplice. FIDUCIA – Nicola Zalewski ha conquistato Simone Inzaghi e questo è stato evidente fin da subito. A differenza del vecchio esterno Tajon Buchanan il giocatore si è ritagliato uno spazio importante ed è entrato subito nelle gerarchie del piacentino. 🔗Leggi su inter-news.it

Ghisolfi a San Siro durante Inter-Bayern Monaco per… Zalewski! Accordo per il riscatto - Tra gli oltre 75mila spettatori che hanno gremito San Siro per l’affascinante sfida tra Inter e Bayern Monaco, un volto noto del calcio italiano non è passato inosservato. Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è stato avvistato in tribuna accanto a Lilian Thuram. Il motivo riguarda l’accordo tra Inter e Roma per il riscatto di Nicola Zalewski. ACCORDO SU RISCATTO – La presenza di Ghisolfi a Milano non era legata olo all’osservazione della squadra di Simone Inzaghi, che i giallorossi affronteranno il prossimo 26 aprile, ma soprattutto a motivi di mercato. 🔗Leggi su inter-news.it

Inter, Zalewski si è guadagnato il riscatto: Inzaghi lo riporta alle origini; L'Inter B funziona anche grazie a Zalewski: cambia ruolo, segna e si guadagna un pezzo di futuro; Zalewski si è preso l’Inter: “Riscatto non in discussione”. E quella novità tattica…; Zalewski-Inter, spunta una certezza che ribalta tutto? Il segnale è forte. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, Zalewski si è guadagnato il riscatto: Inzaghi lo riporta alle origini - Grazie alla super prestazione sfoderata domenica a Torino, Nicola Zalewski ha nuovamente indirizzato su di sè i riflettori del calciomercato. Il cartellino del calciatore. 🔗msn.com

Zalewski si è preso l’Inter: “Riscatto non in discussione”. E quella novità tattica… - L'ex Roma ieri ha giocato da mezzala con compiti precisi facendo mutare in alcune occasioni il 3-5-2 dell'Inter in 3-4-3 ... 🔗fcinter1908.it

Inter, la metamorfosi di Zalewski: da rincalzo a leader - Visualizzazioni: 32 Nonostante le tante assenze, l’Inter vince in casa del Torino e accorcia sul Napoli. Protagonista assoluto della sfida Nicola Zalewski. L’Inter espugna l’Olimpico Grande Torino con ... 🔗calciostyle.it