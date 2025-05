Inter perfino la quarta punta sarà un colpaccio | c’è un motivo burocratico

L'Inter si prepara a sorprendere il mercato con una strategia innovativa: perfino la quarta punta potrebbe rivelarsi un colpaccio. Dietro questa mossa ci sono motivazioni burocratiche che influenzano le scelte della squadra. Costruire una rosa vincente richiede attenzione non solo ai nomi, ma anche agli incastri invisibili che possono fare la differenza.

Costruire una rosa vincente non è solo questione di nomi, ma anche di incastri invisibili. A volte basta una regola per cambiare le priorità di mercatoInter, perfino la quartapuntasarà un colpaccio: c’è un motivoburocratico (Foto: AnsaLaPresse) – serieanews.comC’è grande attesa per capire come finirà questa stagione dell’Inter. Ma ce n’è una quasi identica per scoprire come si costruirà la squadra dell’anno prossimo.Perché il piano è già lì, chiaro, scritto: Marotta e Inzaghi vogliono una rosa più forte. Più completa. In grado di giocarsela su tutti i fronti senza mollare un centimetro. Il sogno è dichiarato: provare a riscrivere la storia, inseguendo un altro Triplete. Ma per farlo, non basta avere undici titolari. Servono cambi veri, alternative credibili. E, soprattutto, serve struttura. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, perfino la quarta punta sarà un colpaccio: c’è un motivo burocratico

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Thuram punta Napoli-Inter. Inzaghi valuta: l’alternativa è già pronta! - Marcus Thuram ce la farà a rientrare dall’infortunio in tempo per Napoli-Inter? Mentre Simone Inzaghi valuta le condizioni del francese, un altro attaccante si candida come prima alternativa.ATTESA – Archiviata anche la sfida contro la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia, si entra sempre di più nel clima Napoli-Inter. L’attesissimo match di campionato, in programma sabato alle ore 18.00, diventa un’importante spartiacque per la stagione delle due squadre, intente a battersi per la corsa al titolo di campioni d’Italia. 🔗Leggi su inter-news.it

Inter: Lautaro Martinez punta al recupero per la sfida contro il Barcellona - Sono le ore dell’attesa in casa Inter. Lautaro Martinez tenterà nella sessione odierna di tornare a lavorare in gruppo con un solo obiettivo: esserci con il Barcellona, ed esserci dal primo minuto. Come titolare, non come soluzione a gara in corso. Il Toro di Bahía Blanca insegue il miracolo, e proprio nella città di origine ritrova un particolare precedente. Bruno Cerella, cestista e suo concittadino, nel 2016 con l’Olimpia Milano tornò in campo per la finale di Coppa Italia a 24 ore da un intervento chirurgico al menisco lesionato. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Cento milioni in panchina: così l’Inter punta a vincere tutto - Il successo di Monaco di Baviera ha acceso l’entusiasmo nerazzurro. Ma c’è un dettaglio nascosto che spiega molto più del risultatoCento milioni in panchina: così l’Inter punta a vincere tutto (AnsaFoto) – serieanews.comC’è qualcosa che cambia quando vinci una partita del genere. A Monaco non ci si va in gita, e l’Inter lo sapeva benissimo. Ma da lì a tornare a casa con una vittoria che pesa come un macigno – e che adesso rende il ritorno a San Siro un vero evento – ce ne passa. 🔗Leggi su serieanews.com

Inter, perfino la quarta punta sarà un colpaccio: c’è un motivo burocratico. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La quarta punta dell’Inter 2025/26 - Sicuramente... Continua a leggere La quarta punta dell’Inter 2025/26 su Notizie Inter ... 🔗msn.com

Calcio e Finanza - Ricavi Champions, l'Inter punta alla tripla cifra: ecco quanto vale la qualificazione ai quarti - Per il prestigio, ma anche per i ricavi. L'Inter sfiderà il Feyenoord con l'obiettivo di passare ai quarti di finale di Champions League e, di conseguenza, aumentare i suoi incassi UEFA che ... 🔗msn.com

Inter-Bayern, Dimarco ci sarà. Inzaghi punta sui big per conquistare la semifinale - Ci sarà la migliore Inter a San Siro mercoledì per difendere la meravigliosa vittoria dell’andata nei quarti di finale conquistata all’Allianz Arena, nella tana del Bayern Monaco. 🔗ilmessaggero.it