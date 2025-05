Inter per Luis Henrique c’è la decisine finale

L’Inter è pronta a prendere una decisione definitiva su Luis Henrique, talentuoso brasiliano del Marsiglia. Con un mercato infuocato e ambizioni elevate, Marotta e Inzaghi puntano su di lui per rinforzare ulteriormente la squadra. Dopo una serie di buone prestazioni, i nerazzurri sembrano finalmente trovare la stabilità necessaria per affrontare la stagione con slancio.

Per l’Inter il mercato è caldissimo, con un obiettivo ben chiaro per Marotta e Simone Inzaghi: il brasiliano del Marsiglia LuisHenrique. I nerazzurri hanno messo in chiaro la loro posizione definitiva su questo acquisto.È un buon momento per l’Inter, che di recente ha dimostrato una forma ritrovata, dopo una crisi dei giorni precedenti. Le buone notizie non mancano, quando si guarda al campo: martedì scorso c’è stata la vittoria sul Barcellona, che ha significato il ritorno in finale di Champions League. Poi, nel fine settimana, un’altra vittoria e il successivo pareggio del Napoli col Genoa, che riporta i nerazzurri a un solo punto dalla vetta della classifica.Inter, per LuisHenrique c’è la decisinefinale. (LaPresse) TvPlay.itAl sogno Champions si aggiunge dunque il ritrovato sogno scudetto, quando mancano ormai due partite alla fine del campionato (e tre alla fine della stagione). 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, per Luis Henrique c’è la decisine finale

