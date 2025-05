Inter ora Zalewski è l’arma in più | ecco la nuova mossa di Inzaghi

L'Inter di Simone Inzaghi si prepara a sfruttare al meglio Nicola Zalewski, il nuovo asso nella manica dopo l'ottima prestazione contro il Torino. Secondo il Corriere dello Sport, il giovane talento potrebbe giocare un ruolo chiave nelle strategie future della squadra milanese. Scopriamo i dettagli su questa mossa tattica.

Le ultime sulle mosse dell’Inter di Simone Inzaghi con Nicola Zalewski dopo la prestazione offerta contro il Torino. I dettagliL’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul ruolo assunto da Nicola Zalewski all’Inter con Simone Inzaghi dopo la prestazione contro il Torino.LA nuovamossa DI Inzaghi – «Il tecnico nerazzurro ha sfruttato l’occasione anche per una novità tattica: il doppio trequartista (la coppia Zalewski-Correa) alle spalle di Taremi e il doppio regista (il tandem Asllani-Zielinski) davanti alla difesa. La mossa ha sorpreso i padroni di casa, che non mai stati capaci di trovare le contromisure. E allora, alla luce dei risultati, questa soluzione potrebbe anche essere riproposta in futuro, per avere maggiore imprevedibilità e per cambiare lo spartito tattico di una gara magari bloccata». 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, ora Zalewski è l’arma in più: ecco la nuova mossa di Inzaghi

