Inter-Lazio piccola speranza sul rientro di 3 calciatori Il punto – Sky

Inter-Lazio, in programma domenica 18 maggio allo Stadio San Siro, si preannuncia cruciale per la corsa scudetto. Con i nerazzurri a un punto dal Napoli capolista, ci sono buone notizie sul rientro di tre calciatori. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla formazione di Simone Inzaghi in vista di questo importante match di Serie A.

Inter-Lazio si disputerà domenica 18 maggio allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti legati alla formazione nerazzurra.IL RAGIONAMENTO – Inter-Lazio è un match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2024-2025. I nerazzurri, a un punto di distacco dal Napoli capolista dopo aver sconfitto il Torino nell'ultimo turno di Campionato, arrivano al match con la consapevolezza di non poter commettere alcun errore per poter continuare a sperare nel sogno scudetto. Sul punto si è così espresso l'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «Oggi e domani riposo, ripresa mercoledì pomeriggio. I giocatori dell'Inter sono reduci da una settimana fantastica, con le vittorie conseguite contro Barcellona e Torino e il pareggio maturato dal Napoli contro il Genoa. I calciatori nerazzurri sono spensierati, la conquista della finale di Champions League ha regalato serenità.

Inzaghi Inter, il tecnico ora sorride: novità sul rientro di Zielinski, Thuram e Dumfries. La speranza è… - di RedazioneInzaghi Inter, ora il tecnico può sorridere sorridere, in edicola Gazzetta svela preziose novità sul rientro di Zielinski, Thuram e DumfriesSono tre i big dall'infermeria su cui le attenzioni di Simone Inzaghi e più in generale del mondo Inter in toto si stanno concentrando in queste ore. Di chi parliamo? Semplice: di Zielinski, Thuram e Dumfries. Ecco le loro condizioni svelate da La Gazzetta dello Sport ad una manciata d'ore dalla gara col Milan e (soprattutto) verso la sfida di Champions di mercoledì col Barcellona.

