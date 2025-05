Inter Lazio Inzaghi ora cambia tutto | stravolta la formazione tornano 3 big!

In breve da Zazoom:

Simone Inzaghi si prepara alla sfida contro la Lazio con importanti ritorni in formazione. Rispetto alla gara contro il Torino, quattro big rientreranno in campo, trasformando così la strategia dell'Inter. Con Lautaro Martinez in fase di recupero e Marcus Thuram in via di riabilitazione, le scelte in attacco saranno decisive per affrontare i capitolini in una partita cruciale. Scopriamo insieme gli aggiornamenti sulla probabile formazione nerazzurra.

InterLazio, Simone Inzaghi pensa già alla sfida coi capitolini e rispetto al Torino cambiatutto, in campo tornano quattro big, ecco di chi si tratta.Lautaro Martinez tornerà per il Como, Marcus Thuram dovrebbe già essere pronto per la prossima, ma – a prescindere da quale sarà la coppia d’attacco scelta da Simone Inzaghi – InterLazio vedrà una formazione diametralmente opposta rispetto a quella scesa in campo ieri contro il Torino. Ne parla così La Gazzetta dello Sport, un breve passaggio: InterLazio – «In soldoni, si può dire così: contro la Lazio, domenica, non giocherà un’Inter sperimentale come quella di ieri. Si rivedranno dall’inizio Acerbi, almeno uno tra Dumfries e Dimarco e forse sia Barella sia Calhanoglu, perché non è giusto far perdere troppa condizione fisica ai titolari: questa è la motivazione, che ci sarebbe stata a prescindere dal pareggio del Napoli di ieri con il Genoa. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, Inzaghi ora cambia tutto: stravolta la formazione, tornano 3 big!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, Inzaghi conferma Frattesi e cambia tutto! La formazione contro la Lazio - Inzaghi è chiamato a gestire con attenzione la rosa tra infortuni e impegni ravvicinati. Dunque ampio turnover questa sera ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: spazio a Frattesi che ha recuperato al meglio, ma anche alla coppia inedita in attacco e non solo. Tutte le novità di formazione per l’Inter. FORMAZIONE RIVOLUZIONATA – Dopo la vittoria contro il Genoa che ha regalato ai nerazzurri la vetta della classifica di Serie A e in attesa del big match contro il Napoli di Antonio Conte, l’Inter si prepara ad affrontare la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. 🔗Leggi su inter-news.it

Inter Lazio, attento Inzaghi! Baroni cambia tutto in formazione, ecco la trappola a San Siro - di RedazioneInter Lazio di Coppa Italia si avvicina, Baroni cambia tutto in formazione, ecco la trappola a San Siro per ingabbiare Inzaghi e i suoi nerazzurri Inter Lazio si avvicina. La Coppa Italia torna di scena questa sera a San Siro, lo sa bene Simone Inzaghi che dovrà far fronte ad una squadra biancoceleste fortemente rivisitata per l’occasione. Ne parla La Gazzetta dello Sport, ecco le ultime novità dalla squadra di Marco Baroni. 🔗Leggi su internews24.com

Inter Lazio, Inzaghi cambia l’attacco: ecco la nuova coppia, ha fatto una precisa richiesta a quel bomber - di RedazioneInter Lazio di Coppa Italia si avvicina, Simone Inzaghi per la sfida cambia però l’attacco, ecco la nuova coppia ed una particolare richiesta Inter Lazio di Coppa Italia si avvicina e – con ogni probabilità – questa sera a San Siro vedremo una formazione nerazzurra diametralmente rivisitata. Questo, a partire dall’attacco, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà Taremi con Arnautovic la coppia designata. 🔗Leggi su internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Prima la Lazio poi il Napoli: in Coppa Italia Inzaghi cambia l'Inter. Thuram parzialmente in gruppo, si ferma Zalewski; Preview Inter-Lazio - Inzaghi in emergenza: sarà turnover massiccio; FINALE Inter-Lazio 2-0, Arna-Calha e Inzaghi va: sarà derby di coppa col Milan; Inzaghi e il possibile cambio di modulo: l'ultima volta che giocò senza il 3-5-2. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter Lazio, ora cambia tutto: Inzaghi verso una scelta inattesa - In casa Inter è testa alle ultime tre gare della stagione. Tre sfide che potrebbero cambiare tutto in casa nerazzurra. 🔗spaziointer.it

Inter, la gestione di Inzaghi tra Lazio e Como - L`Inter risale a un punto dal Napoli primo in classifica a due giornate dalla fine del campionato. Prima della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. 🔗calciomercato.com

Il piano Inter ora cambia: non solo la Champions, lo scudetto torna possibile - L'Inter rimaneggiata di Inzaghi, in versione turnover, con le seconde linee, le riserve o con chi ha avuto fin qui poco spazio, non sbaglia un colpo ... 🔗sportmediaset.mediaset.it