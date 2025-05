Inter-Lazio e il resto della 37ª giornata di Serie A | prende quota forte ipotesi su date e orari!

Il calendario della trentasettesima giornata di Serie A si presenta come un vero enigma. Con decisioni cruciali in gioco, tra cui l'attesa sfida Inter-Lazio, futuro e obiettivi di molte squadre sembrano appesi a un filo. Analizziamo le ipotesi sulle date e gli orari di questo penultimo turno, in un momento in cui il campionato è più ingarbugliato che mai.

Il calendario della trentasettesima giornata di Serie A potrebbe rivelarsi particolarmente ingarbugliato. La Lega sembra orientata verso una scelta, che concerne anche Inter-Lazio. Ecco l’ipotesi sulle date e gli orari del prossimo turno – il penultimo – di campionato.INTRICO – La Serie A non è mai stata così intricata come in questo momento della stagione. A due giornate dalla fine del campionato, tutto è ancora aperto sul triplo fronte: scudetto, corsa per l’Europa e salvezza. La trentasettesima giornata, che per i nerazzurri di Simone Inzaghi prevede l’appuntamento con Inter-Lazio, si preannuncia scoppiettante ma, soprattutto, particolarmente ingarbugliata. La Lega Serie A, infatti, sembra che a breve possa ufficializzare un’inusuale decisione legata alle date agli orari del prossimo turno di campionato. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Lazio e il resto della 37ª giornata di Serie A: prende quota forte ipotesi su date e orari!

Su questo argomento da altre fonti

Anticipi e posticipi Serie A 37ª giornata: quando si giocherà Juve Udinese. Novità importanti dalla Lega, il comunicato ufficiale che svela la decisione - di Redazione JuventusNews24Anticipi e posticipi Serie A 37ª giornata: ecco quando si gioca Juve Udinese. Decisione della Lega, il comunicato ufficialeLa Lega, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota una decisione importante per la giornata numero 37 di Serie A 2024 2025 che si giocherà tutta domenica 18 maggio. In quel turno, la Juve di Igor Tudor ospiterà l’Udinese all’Allianz Stadium. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Serie B, C, D: Risultati e Classifiche della 37ª Giornata - Serie B (37ª giornata, ore 15): Bari-Pisa, Brescia-Juve Stabia, Carrarese-Modena, Catanzaro-Sampdoria, Cesena-Palermo, Frosinone-Cittadella, Reggiana-Spezia, Salernitana-Mantova, Sudtirol-Cosenza, Cremonese-Sassuolo.Classifica: Sassuolo 81; Pisa 72; Spezia 63; Cremonese 57; Juve Stabia 53; Catanzaro, Palermo 48; Modena, Bari, Cesena 44; Sudtirol, Carrarese 41; Mantova 40; Frosinone 39; Reggiana, Brescia 38; Samp, Salernitana 36; Cittadella 35; Cosenza 30. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net