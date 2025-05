Inter la gestione di Inzaghi tra Lazio e Como

L`Inter risale a un punto dal Napoli primo in classifica a due giornate dalla fine del campionato. Prima della finale di Champions League contro. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Inter, Inzaghi ha vinto tre volte: Genoa e Lazio la gestione perfetta, arriva al Napoli come meglio non poteva - L`Inter vince e convince e con il 2-0 ottenuto contro la Lazio conquista il passaggio del turno in Coppa Italia con l`approdo in semifinale... 🔗Leggi su calciomercato.com

Infortunati Inter, il tecnico Inzaghi prepara il match di Coppa Italia: quante assenze contro la Lazio! - Infortunati Inter, l’allenatore Inzaghi prepara il match di Coppa Italia: quante assenze contro la Lazio! La situazione E’ arrivata un’importante vittoria ieri per l‘Inter di Inzaghi, che con un gol di Lautaro Martinez, si è presa i 3 punti nella sfida contro il Genoa, che vale ai nerazzurri il primato in classifica, in attesa della risposta del Napoli. […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Ultimissime Inter LIVE: il dubbio di formazione di Inzaghi con la Lazio, le novità sul recupero di Thuram - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurraUltimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’InterIndice dei ContenutiUltimissime Inter Live di LUNEDI’ 24 FEBBRAIOUltimissime Inter Live di DOMENICA 23 FEBBRAIOUltimissime Inter Live di SABATO 22 FEBBRAIOUltimissime Inter Live di LUNEDI’ 24 FEBBRAIOInfortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il ... 🔗Leggi su internews24.com

Inter, la gestione di Inzaghi tra Lazio e Como - L`Inter risale a un punto dal Napoli primo in classifica a due giornate dalla fine del campionato. Prima della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. 🔗calciomercato.com

Inter Lazio, ora cambia tutto: Inzaghi verso una scelta inattesa - In casa Inter è testa alle ultime tre gare della stagione. Tre sfide che potrebbero cambiare tutto in casa nerazzurra. 🔗spaziointer.it

Gli uomini di Conte mantengono un vantaggio, certo più fragile. Inzaghi dovrà rivedere i suoi piani - Appesi a un punto. Tutto riaperto? Tutto riaperto. Mettiamola così, visto che questi sono tempi tennistici: sprecato un break di vantaggio con il più classico dei braccini e sull’onda di una fatica ch ... 🔗gazzetta.it