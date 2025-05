Inter Caressa risponde alle critiche | Per me andava vissuta così

Al termine di Inter-Barcellona, uno dei match più emozionanti della stagione, i telecronisti Sky Sport Fabio Caressa e Beppe Bergomi si sono ritrovati nel mirino delle polemiche. Numerosi tifosi, non interisti, hanno ritenuto che il loro commento fosse eccessivamente di parte. In risposta alle critiche, Caressa ha condiviso il suo punto di vista, sottolineando l'importanza di vivere intensamente il momento.

