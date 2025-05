Inter altro traguardo C’è la qualificazione alla Supercoppa Italiana 2026!

In breve da Zazoom:

L'Inter festeggia un'importante vittoria contro il Torino, chiudendo la partita con un 2-0 che garantisce la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana. Con questo successo, i nerazzurri si assicurano un posto tra le prime due della Serie A, portandosi a 9 punti di vantaggio sull'Atalanta, rendendo sempre più concreta la possibilità di un grande finale di stagione.

Inzaghi svela cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.

Inter: altro infortunio, arriva il sostituto a zero - L'Inter deve fare i conti con un nuovo infortunio in un momento cruciale della stagione: la società si adopera per il sostituto a parametro zeroC'è chi corre e chi si ferma, sul campo e anche in infermeria. L'Inter ha battuto l'Udinese e ha trovato un risultato pesante nella corsa scudetto, che sta diventando sempre di più un capitolo a due tra i nerazzurri e il Napoli – l'Atalanta ormai è tagliata fuori dopo la seconda sconfitta consecutiva.

Lautaro Inter, il gol contro il Feyenoord manda nella storia il Toro! Battuto un altro record - di RedazioneLautaro Inter, il gol contro il Feyenoord manda nella storia il Toro! Battuto un altro record per il capitano nerazzurroGrandissima ed importante vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi, che grazie alla vittoria per 0-2 in casa del Feyenoord, ipoteca il passaggio del turno in vista del ritorno in programma a San Siro. Serata e gol fondamentale per Lautaro Martinez, che sale a quota 6 in questa competizione, ma soprattutto a 18 reti europee con la maglia dell'Inter.