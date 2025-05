Inter Adornato è un nuovo dirigente Chi è e cosa farà!

L'Inter accoglie Luca Adornato come nuovo Brand & Marketing Director. Con una solida esperienza nel settore, Adornato collaborerà con il Revenue Officer Giorgio Ricci per sviluppare strategie innovative e potenziare l'immagine del Club, puntando a un maggiore engagement dei tifosi e a nuove opportunità di crescita economica.

L’Inter ha assunto Luca Adornato come nuovo Brand & Marketing Director del Club. L’italiano lavorerà al fianco del Revenue Officer Giorgio Ricci.LA NOTIZIA – L’Inter ha comunicato di aver scelto Luca Adornato come Brand & Marketing Director del Club. L’imprenditore lavorerà a stretto rapporto con il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, tornato in nerazzurro nel 2024 dopo aver già lavorato per i meneghini come Chief Commercial Officer dal 2012 al 2014. La figura di Adornato è pienamente in linea con le competenze e le esperienze richieste dalla squadra nerazzurra per poter contribuire a costruire un futuro di successi in continuità con l’andamento del presente.Adornato all’Inter. Esperienza e funzioni da ricoprireIL PROFILO – Adornato ha svolto gran parte della sua carriera alla Juventus. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, Adornato è un nuovo dirigente. Chi è e cosa farà!

