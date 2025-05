Insulto razzista a un avversario | brutto episodio in un match dei Giovanissimi provinciali

Durante il match tra Nuova Sondrio e Cosio, valido per il campionato provinciale Giovanissimi, si è verificato un grave episodio di razzismo. Al termine della partita, un giocatore ospite ha rivolto insulti discriminatori a un avversario di colore, gettando un'ombra su un evento sportivo che dovrebbe promuovere rispetto e inclusione.

