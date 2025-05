Insulti alla cantante dell' Eurovision Yuval Raphael che il 7 ottobre si salvò fingendosi morta per ore | Rispondo con i cuoricini

Yuval Raphael, cantante dell'Eurovision, ha affrontato insulti e critiche dopo il suo drammatico salvataggio fingendosi morta il 7 ottobre. Rispondendo alle polemiche, l’artista israeliana ha scelto di mostrare il suo amore e resilienza, utilizzando cuoricini sui social per ribattere a chi l'ha contestata. La sua reazione dimostra forza e determinazione di fronte alle avversità.

Sui social la replica della cantante israeliana sopravvissuta al 7 ottobre a chi l’ha contestata 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Insulti alla cantante dell'Eurovision Yuval Raphael che il 7 ottobre si salvò fingendosi morta per ore: «Rispondo con i cuoricini»

