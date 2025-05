Installa un gps sull’auto della ex compagna per pedinarla arrestato 52enne | nel baule aveva punteruoli e forbici

Un uomo di 52 anni di Caponago è stato arrestato per atti persecutori dopo aver installato un GPS sull'auto della sua ex compagna per pedinarla. Già denunciato e sottoposto al codice rosso, è stato colto in flagranza dai Carabinieri mentre la seguiva, con strumenti pericolosi trovati nel suo baule.

Un 52enne di Caponago (Monza), già denunciato e già sottoposto al codice rosso, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex compagna dopo aver Installato sull'auto della donna un gps per pedinarla. I Carabinieri lo hanno sorpreso proprio mentre seguiva la vittima e hanno trovato nella sua auto due punteruoli e un paio di forbici. 🔗Leggi su Fanpage.it

