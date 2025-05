‘Inni Generazionali’ fuori il nuovo singolo di Tommaso Imperiali

Il 9 maggio 2025 segna l’uscita di “Inni generazionali”, il nuovo singolo di Tommaso Imperiali, disponibile sulle piattaforme di streaming e in radio. Questa emozionante ballata in stile heartland rock affronta tematiche universali, trasmettendo una forte connessione tra le generazioni attraverso un sound avvolgente e testi significativi. Scopri il viaggio musicale di Imperiali con questa nuova release.

Dal 9 maggio 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "Inni generazionali", il terzo singolo di TommasoImperiali per Altavibe Music."Inni Generazionali" è una ballata potente, in stile heartland rock, che racconta una storia di amicizia che affronta un tema universale: la ricerca di un sogno autentico e di una voce per esprimere le proprie paure. Il brano si fa portavoce di una generazione "condannata al fallimento o alla brutta imitazione", alla disperata ricerca di canzoni da intonare come inni.Terzo singolo pubblicato dal venticinquenne cantautore comasco per la neonata etichetta Altavibe, "Inni Generazionali" prosegue il percorso intrapreso nei precedenti lavori, caratterizzato da una scrittura diretta che mescola disincanto e speranza, e un sound da rock band che richiama le atmosfere del cantautorato di tradizione americana.

