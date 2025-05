Infrastrutture digitali da FEI e CDP Equity 200 milioni al PIMCO European Data Centre Opportunity Fund

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e CDP Equity, parte del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, hanno stanziato 200 milioni di euro al PIMCO European Data Centre Opportunity Fund. Questa iniziativa mira a sostenere l'espansione delle infrastrutture digitali in Europa, contribuendo così alla crescita e all'innovazione nel settore.

Il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) e CDP Equity (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) destinano 200 milioni di euro al PIMCO EuropeanDataCentreOpportunityFund per sostenere l’espansione delle Infrastrutturedigitali europee, con un’operazione che comprende anche il ricorso alle garanzie offerte dal programma europeo InvestEU.In particolare, il FEI punta a sostenere il settore dei DataCentre proponendosi come investitore di riferimento del Fondo di PIMCO con un conferimento iniziale di 150 milioni di euro. All’iniziativa partecipa anche CDP Equity che, in linea con la sua missione di promuovere e sostenere lo sviluppo dei settori strategici dell’economia, ha sottoscritto un investimento pro-quota di 50 milioni. L’operazione si concretizza in un momento in cui la domanda di Data center evidenzia una stabile tendenza al rialzo anche in scia agli obblighi di legge e dai progressi nel campo dell’intelligenza artificiale. 🔗Leggi su Ildenaro.it