Infortunio per Berrettini Il romano abbandona in lacrime gli Internazionali BNL d' Italia

Matteo Berrettini lascia gli Internazionali BNL d'Italia in lacrime, a causa di un infortunio subito nel secondo set. Il tennista romano, all'alba del terzo game, è costretto ad abbandonare il campo, mentre il norvegese Ruud avanza nel torneo dopo un primo set molto combattuto, in cui Berrettini ha mostrato il suo valore.

Matteo Berrettini si fa male ed esce agli Internazionali BNL d'Italia.Il tennista romano all'alba del terzo game del secondo set abbandona il campo in lacrime causa Infortunio. Avanza il norvegese Ruud. Il primo set vola via molto combattuto. Ruud fa valere la miglior qualità ma il romano.

