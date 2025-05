Infortunio Koopmeiners l’olandese può rientrare per la prossima sfida con l’Udinese? Le sensazioni dalla Continassa

L'infortunio di Teun Koopmeiners preoccupa i tifosi della Juventus in vista della prossima sfida contro l'Udinese. Secondo le ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, le condizioni del centrocampista olandese sono monitorate con attenzione dalla Continassa. Scopriamo le ultime novità riguardo al suo possibile rientro in campo e le implicazioni per la squadra bianconera.

InfortunioKoopmeiners, l'olandese può rientrare per la prossimasfida con l'Udinese? Le sensazionidallaContinassa sul centrocampista olandeseLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui calciatori della Juve attualmente fermi ai box per Infortunio soprattutto in vista della prossima partita di campionato con l'Udinese.Tra questi c'è anche Teun Koopmeiners, che sta recuperando dall'ultimo problema fisico. Stando a quanto si apprende dal quotidiano filtra sempre più fiducia su un suo recupero: l'ex Atalanta dovrebbe tornare a disposizione per la prossima gara di campionato.

