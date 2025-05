Infortunio Cambiaso decisivo il provino in settimana! Le ultime sulle condizioni dell’esterno verso Juve Udinese

In vista della sfida tra Juventus e Udinese, l'attenzione è rivolta alle condizioni di Andrea Cambiaso, il cui infortunio potrebbe influenzare le scelte di Massimiliano Allegri. La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati della squadra bianconera, evidenziando l'importanza del provino settimanale per il giocatore. Le ultime notizie potrebbero rivelarsi decisive per il futuro della Juve nella prossima partita di campionato.

InfortunioCambiaso, decisivo il provino in settimana! Le ultimesullecondizionidell'esterno in vista della prossima sfida tra Juve e UdineseLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui calciatori della Juve attualmente fermi ai box per Infortunio, anche e soprattutto in vista della prossima gara di campionato allo Stadium con l'Udinese.Tra questi c'è anche Andrea Cambiaso, che sta recuperando dall'ultimo problema fisico. Stando a quanto riportato dal quotidiano per l'esterno bianconero si tenterà il recupero lampo: decisivo in tal senso sarà il provino in settimana.

Infortunio Renato Veiga, decisivo il provino di venerdì! Cosa filtra verso Juve Atalanta: le sue condizioni - di Redazione JuventusNews24Infortunio Renato Veiga, decisivo il provino di venerdì! Cosa filtra verso Juve Atalanta: le condizioni del centrale arrivato in prestito dal ChelseaL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Renato Veiga, attualmente fermo ai box per recuperare dall'ultimo problema fisico. Non è da escludere possa farcela per il prossimo match contro l'Atalanta.

Infortunio Cambiaso: quando tornerà dai box l'esterno bianconero? Novità sui tempi di recupero del classe 2000 - di Redazione JuventusNews24Infortunio Cambiaso, l'esterno della Nazionale si ferma e crea qualche grattacapo a Igor Tudor: quando tornerà il numero 27 bianconero?La Juve non fa a tempo ad archiviare la sfida contro il Bologna, che deve fare i conti con un nuovo infortunio. Trattasi di quello legato a Andrea Cambiaso. A tal proposito è uscito da poco l'esito degli esami dell'infortunio occorso all'esterno bianconero, che precisa le tempistiche di recupero nel comunicato ufficiale.

Infortunio Cambiaso: le novità sulle condizioni del terzino dopo lo stop in Cagliari Juve. Gli ultimissimi aggiornamenti - di Marco BaridonInfortunio Cambiaso, c'è un po' di incertezza sull'esterno bianconero: va stabilito quando potrà tornare in campo. Due le partite opzionateAndrea Cambiaso è uno dei due tre giocatori che preoccupano la Juve. Al di là di Nicolò Savona e Douglas Luiz, l'esterno è il calciatore su cui si attendono novità confortanti dopo l'uscita anticipata di ieri per un sovraccarico alla zona pubica nella sfida contro il Cagliari.

