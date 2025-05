infiltrazioni criminali nel settore turistico un patto e controlli a campione sulle attività

LECCE – Il protocollo mira a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore turistico salentino, tutelando le attività economiche locali e garantendo una concorrenza leale. Attraverso controlli a campione, il progetto si propone di proteggere il comparto alberghiero e della ristorazione, salvaguardando la reputazione del territorio e il benessere delle imprese oneste.

