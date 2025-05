Inferno sull’Aurelia | bus di linea in fiamme vicino a Montiano salvo il conducente e strada bloccata

Nella prima mattinata di oggi, un bus in viaggio sulla Aurelia ha preso fuoco poco prima dell'uscita per Montiano, in provincia di Grosseto. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso nell'incidente. Attualmente, il tratto coinvolto è chiuso al traffico, con obbligo di uscita a Grosseto sud per garantire la sicurezza degli automobilisti. Maggiori dettagli seguono.

Nella prima mattinata di oggi, un incendio ha coinvolto un bus in viaggio sull'Aurelia, prima dell'uscita per Montiano (Grosseto): il conducente è rimasto illeso. Chiuso al momento il tratto interessato dall'incidente con uscita obbligatoria a Grosseto sud. 🔗Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inferno sull’Aurelia: fuoco, spari e urla nell’assalto al portavalori. Le voci dei rapinatori: “Via, viaaa!” (video) - Nel video, tra gli spari e le fiamme, si sentono anche le voci, in dialetto, forse romanesco, dei rapinatori. “Andiamo, andiamo!”, “Tutti ci siamo? Aò!”. Le immagini della rapina a un furgone portavalori, sull’Aurelia, sono state pubblicate sui social dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani: la rapina, spettacolare, è avvenuta ieri pomeriggio in carreggiata sud, poco dopo l’uscita di San Vincenzo (Livorno). 🔗Leggi su secoloditalia.it

Giovanni Castellucci di Aspi condannato per la strage del bus di Avellino, morti in 40: cosa successe sull'A16 - I giudici della Cassazione hanno condannato a sei anni Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l'Italia nell'anno della strage del bus di Avellino 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Bus scolastico si scontra con camion sull’A4: feriti alunni e insegnanti - Una mattina di paura ha sconvolto una scolaresca di Ivrea, diretta verso Venezia, a causa di un drammatico incidente avvenuto oggi, venerdì 7 marzo 2025, sulla autostrada A4. Il bus scolastico che trasportava 44 studenti della scuola Fiorana di Ivrea si è scontrato con un camion all’altezza dell’uscita di Cormano, in provincia di Milano, prima […] The post Bus scolastico si scontra con camion sull’A4: feriti alunni e insegnanti first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Inferno sull’Aurelia: bus di linea in fiamme vicino a Montiano, salvo il conducente e strada bloccata; Il borghetto di Valle Aurelia si risveglia senza autobus: “sparite” le fermate del 495; “Lasciate perdere, qui l’autobus non passa mai”: l’inferno quotidiano dei pendolari di Roma, tra mezzi tenuti…; Pendolari, effetto virus: Aurelia in tilt dall'alba. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inferno sull’Aurelia: bus di linea in fiamme vicino a Montiano, salvo il conducente e strada bloccata - Nella prima mattinata di oggi, un incendio ha coinvolto un bus in viaggio sull'Aurelia, prima dell'uscita per Montiano (Grosseto): il conducente è rimasto ... 🔗fanpage.it

Bus a fuoco sull'Aurelia, soccorsi e strada chiusa - GROSSETO: Quando l'autista si è reso conto di quanto stava avvenendo è riuscito ad accostare. L'autobus è andato completamente distrutto. Chiusa la Statale ... 🔗toscanamedianews.it

Autobus in fiamme, paura sull’Aurelia. Strada chiusa e passeggeri evacuati - Grosseto, 12 maggio 2025 – Fiamme e paura lungo l’Aurelia, dove un autobus è andato a fuoco mentre viaggiava in direzione sud, all’altezza di Montiano, tra le uscite di Grosseto e Rispescia. Per cause ... 🔗msn.com