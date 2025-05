Infermieri il 30% vuole cambiare lavoro | Stipendi bassi e carenza di personale

I dati raccolti dalla Federazione degli ordini: “Ci vuole una cabina di regia per affrontare i problemi della professione” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Infermieri, il 30% vuole cambiare lavoro: “Stipendi bassi e carenza di personale”

Approfondimenti da altre fonti

Vuole firmare con il Napoli, l’esperto di mercato allo scoperto: può cambiare tutto! - L’esperto di calciomercato svela le ultime novità in casa Napoli: in particolare, è stata fatta chiarezza circa una situazione che potrebbe cambiare e non di poco le dinamiche della società azzurra.Il fischio d’inizio della sfida contro il Venezia, in programma domenica alle 12:30, si avvicina a grandi passi per il Napoli. Gli azzurri, galvanizzati dagli ottimi segnali delle ultime due uscite allo stadio Diego Armando Maradona contro Fiorentina e Inter, vogliono tenere il piede sull’acceleratore. 🔗Leggi su spazionapoli.it

Tradimento, anticipazioni 30 aprile: Tolga vuole lasciare Selin, ma lei gli confessa di essere incinta - Matrimonio al capolinea tra Tolga e Selin? Tutto quello che succederà nell'episodio di Tradimento di domani, mercoledì 30 aprile, prima dello stop di giovedì 1° maggio. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. Continuano gli intrighi, gli amori e i tradimenti della soap turca: a pochi mesi da loro matrimonio, Tolga vuole lasciare Selin, ma la ragazza accetta un consiglio della sorella Serra per evitarlo. 🔗Leggi su movieplayer.it

James Cameron vuole cambiare la storia del 3D al cinema con questa tecnologia (ci riuscirà?) - Durante il podcast Boz to the Future, condotto dal CTO di Meta Andrew Bosworth, James Cameron ha raccontato la sua trasformazione artistica dopo aver provato un visore di nuova generazione. L’esperienza è stata talmente intensa da definirla “quasi celestiale“, paragonandola a una rivelazione mistica. Tutto ciò lo ha convinto che la realtà virtuale sia il mezzo ideale per restituire al pubblico l’esperienza cinematografica esattamente come l’aveva concepita. 🔗Leggi su screenworld.it

Infermieri, il 30 vuole cambiare lavoro: “Stipendi bassi e carenza di personale”; “Infermieri italiani sottopagati e in fuga”. Il 1°Rapporto Fnopi-Sant’Anna fotografa una crisi strutturale. “Una cabina di regia con poteri straordinari per risolvere la questione”; A un anno dall'assunzione 6 infermieri su 10 vogliono cambiare reparto. Di questi il 30% vuole abbandonare la professione; Assunzioni lampo nella sanità bolognese: trenta giorni per cambiare vita, la protesta degli infermieri.. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Infermieri, Oms: quasi 30 milioni nel mondo ma le disuguaglianze restano forti - Secondo il rapporto Oms, State of the World’s Nursing 2025, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, le disparità nella disponibilità di personale restano ampie ... 🔗doctor33.it

Infermieri. Una proposta che mira a cambiare le cose perché nulla cambi - qui ci vuole proprio questo aggettivo!) ed evidentemente insuperabile concezione gerarchica delle relazioni tra infermiere e medico, quasi a voler concedere con una mano, per togliere ... 🔗quotidianosanita.it

Chi è Samuele Lombardo? L’intervista al futuro infermiere che vuole cambiare le cose, partendo da Messina - «Uno studente di Infermieristica all’Università di Messina, al terzo anno, che crede profondamente nella figura dell’infermiere. Un ruolo che, oggi più che mai, merita di essere ... 🔗lasicilia.it