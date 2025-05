Infermiera del 118 stroncata da un malore a 37 anni

Michela Gerardi, 37 anni, non ha avuto possibilità di scampo davanti a un malore improvviso che l’ha colta mentre era nel bagno 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Infermiera del 118 stroncata da un malore a 37 anni

Su altri siti se ne discute

Salento, infermiera del 118 muore per un malore improvviso - Dramma a Magliano, frazione di Carmiano, nel, Salento. Deceduta a 37 anni una giovane infermiera, operatrice del 118 di Lecce, colta da un improvviso malore in casa. La giovane donna, Michela... 🔗Leggi su quotidianodipuglia.it

Accusa un malore in auto, vani i soccorsi del 118: muore davanti alla moglie - LECCE - Un uomo di 75 anni, di Lecce, è deceduto in seguito a un malore accusato mentre era un’auto, nei pressi di Porta Rudiae, insieme alla moglie che era alla guida.Il veicolo si trovava all’inizio di via Delle Anime quando la situazione è improvvisamente precipitata. Sono stati chiamati i... 🔗Leggi su lecceprima.it

Stroncata da un malore improvviso a 34 anni, lutto cittadino oggi negli Alburni - Tempo di lettura: 2 minutiBandiere a mezz’asta e chiusura degli edifici pubblici per la durata delle esequie oggi pomeriggio a Sicignano degli Alburni.È quando disposto dal sindaco del Comune di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, per Maria Grazia Iannone, una giovane mamma di 34 anni, deceduta ieri a seguito di un malore improvviso causato probabilmente da un arresto cardiocircolatorio.La donna, mamma di una bambina, ieri mattina ha avvertito un malore improvviso quando si è accasciata al suolo. 🔗Leggi su anteprima24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Michela Gerardi e il malore improvviso, trovata morta in casa dalla mamma a 37 anni: era un'infermiera del 118; Infermiera del 118 stroncata da un malore, Michela Gerardi muore a 37 anni: «Era in bagno, si stava preparando per andare a salvare vite»; Salento, infermiera del 118 stroncata da un malore improvviso: Michela Gerardi muore a 37 anni; Magliano, Michela Gerardi, l’infermiera dal cuore grande stroncata da un malore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Infermiera del 118 stroncata da un malore, Michela Gerardi muore a 37 anni: «Era in bagno, si stava preparando per andare a salvare vite» - Dramma a Carmiano, Lecce: l'infermiera del 118 Michela Gerardi è morta dopo un malore (forse un infarto). Il corpo della 37enne ... 🔗msn.com

Michela Gerardi e il malore improvviso, trovata morta in casa dalla mamma a 37 anni: era un'infermiera del 118 - Dramma a Magliano, frazione di Carmiano, nel, Salento. Deceduta a 37 anni una giovane infermiera, operatrice del 118 di Lecce, colta da un improvviso malore in casa. La giovane donna, ... 🔗msn.com

TRAGEDIA Salento, infermiera del 118 stroncata da un malore improvviso: Michela Gerardi muore a 37 anni - Carmiano (Lecce) — Tragedia a Magliano, frazione di Carmiano, nel cuore del Salento. Michela Gerardi, 37 anni, infermiera del 118 ... 🔗statoquotidiano.it