Industria e Ue Diagnosi e cure dagli Stati generali di Roma

(?? Campo content non trovato)

Parola d’ordine competitività. L’Europa si guarda allo specchio e in occasione degli Statigenerali dell’Industria “Verso un’Europa più competitiva: Innovazione, Sostenibilità e Politiche Industriali”, promossi a Roma da Parlamento e Commissione europea prova a fare un punto della situazione, anche alla luce delle nuove emergenze geopolitiche che toccano il comparto Industriale. Esponenti politici ed istituzionali hanno ragionato a più cervelli sulle priorità da affrontare. La prima richiesta verte il binomio energia-produzione, la seconda il rischio che la prolungata instabilità porti l’economia globale verso lidi poco sicuri, per usare un eufemismo.Si cambia con 7 documentiIl governo italiano si è impegnato a costruire sette documenti di indirizzo strategico, che ha presentato nei mesi scorsi dinanzi al Consiglio e alla Commissione europea: alcuni di questi oggi indirizzano il dibattito all’interno della Commissione nel rapporto tra le istituzioni, ha rivendicato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso secondo cui si tratta di tracce che “a nostro avviso possono aiutare e contribuire e indirizzare, per quanto possibile, il dibattito in sede europea”. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Industria e Ue. Diagnosi e cure dagli Stati generali di Roma

Cosa riportano altre fonti

Malattie rare, serve equità nell’accesso a diagnosi e cure - ROMA (ITALPRESS) – In Italia si stima che siano circa 2 milioni le persone affette da malattie rare ad oggi conosciute, con il 70% dei casi in età pediatrica. Il ritardo diagnostico e l’accesso disomogeneo alle cure continuano a rappresentare importanti barriere per i pazienti e le loro famiglie, rendendo cruciale un impegno sinergico tra istituzioni, comunità scientifica e rete territoriale. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Farmaci, Schillaci: "Snellire procedure Ue per accesso equo e rapido a cure innovative" - 'Le perplessità non sono sulle finalità ma sulle misure per raggiungerle' Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - "Non siamo contrari a un processo di modernizzazione. Tutti auspichiamo un sistema che garantisca un accesso tempestivo ed equo ai medicinale in tutti gli Stati membri, l'approvvigionam 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Acciaio, la Ue stringe le maglie: nuove restrizioni per proteggere l’industria - Dal primo aprile dazi e limiti più rigidi sulle importazioni per frenare la concorrenza esterna e rilanciare la produzione interna. Bruxelles punta su green steel e investimenti per difendere il settore dalla sovracapacità globale e dal dumping cinese 🔗Leggi su ilgiornale.it

Industria e Ue. Diagnosi e cure dagli Stati generali di Roma; Orsini, 'Ue ha chiara la diagnosi, ci serve subito la cura'; Giornata mondiale contro il cancro: speranza, prevenzione e cure; IA al servizio della salute: come cambiano diagnosi e cure. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Industria e Ue. Diagnosi e cure dagli Stati generali di Roma - L’Europa si guarda allo specchio e in occasione degli Stati Generali dell’Industria “Verso un’Europa più competitiva ... Ecco che la “relazione economica tra Ue e Stati Uniti resta un pilastro ... 🔗formiche.net

Farmaceutica, riforma Ue non rallenti accesso a cure. Gemmato: in Italia serve un Testo unico - Al convegno promosso da Gemmato alla Camera, Schillaci chiede una riforma europea che non rallenti l’innovazione. Tra le priorità: un Testo unico normativo, più risorse per la spesa farmaceutica e pro ... 🔗farmacista33.it

Giornata mondiale contro il tumore ovarico: diagnosi precoci e cure mirate - La giornata rappresenta non solo un momento di sensibilizzazione, ma anche un’occasione per rilanciare il valore della diagnosi precoce, dell’accesso equo alle cure e dell’approccio multidisciplinare ... 🔗telenord.it