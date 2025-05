India-Pakistan sull’orlo del baratro | l’avvertimento del premier Modi

Il conflitto tra India e Pakistan si intensifica, con preoccupanti sviluppi che mettono a rischio la stabilità regionale. Il premier indiano Narendra Modi avverte che l’Operazione Sindoor rappresenta non solo un attacco militare, ma segna un profondo cambiamento strategico nell’approccio dell’India nei confronti del suo storico rivale. Le tensioni aumentano, segnando un momento critico per entrambi i paesi.

India-Pakistan, arrivano notizie sconfortanti dal nuovo conflitto deflagrato tra i due grandi paesi asiatici nemici storici. Oggi il primo ministro Indiano Narendra Modi ha affermato che l'Operazione Sindoor non è stata solo un attacco militare, ma un "cambiamento dottrinale" nell'approccio dell'India al terrorismo, segnando una nuova politica di ritorsione senza compromessi contro qualsiasi attacco ai cittadini Indiani. Nel suo primo discorso televisivo da quando l'India ha lanciato attacchi missilistici contro strutture terroristiche in Pakistan e nel Jammu e Kashmir occupato dal Pakistan (PoJK), il pewniwe ha dichiarato che l'operazione sarebbe stata "continua e decisiva". India-Pakistan, l'avvertimento di Dehli: "Il ricatto nucleare non funzionerà""L'Operazione Sindoor non è terminata; sarà una risposta continua al terrorismo di Stato.

