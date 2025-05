India | Pakistan ha usato droni turchi

Nella notte dell'8 maggio, l'India accusa il Pakistan di un massiccio attacco con droni, mirato a 36 obiettivi militari e civili sul suo territorio. La denuncia proviene dal colonnello indiano Sofya Qureshi, con conferma ufficiale da parte del Segretario agli Esteri Vikram Misri. Questo increscioso episodio segna un nuovo punto di tensione tra i due paesi, già da tempo in conflitto.

