Incontro Putin-Zelensky Trump | Potrei andare anche io – Video

Donald Trump non esclude la possibilità di partecipare all'incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, previsto a Istanbul il 15 maggio. Mentre si prepara a un viaggio in Arabia Saudita, Trump afferma: "Potrei andare in Turchia". Questo meeting potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dei rapporti tra Russia e Ucraina.

(Adnkronos) – "Potreiandare in Turchia". Donald Trump, in procinto di partire per l'Arabia Saudita, non esclude di partecipare giovedì 15 maggio all'eventuale Incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il presidente russo e quello ucraino potrebbero vedersi a Istanbul in un meeting cruciale per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Trump – . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni prepara l’incontro con Trump, imbarazzo per le parole del tycoon - Roma, 9 apr. (askanews) – Un ministro, incrociato tra Montecitorio e Palazzo Chigi, semplicemente allarga le braccia: creano imbarazzo le parole di Donald Trump, a poche ore dall’annuncio dell’incontro con Giorgia Meloni (il 17 aprile) alla Casa Bianca. In una serata con i leader del Partito repubblicano, il presidente ha detto che decine di Stati stanno “facendo di tutto” per trattare sui dazi, letteralmente “ci chiedono di baciarci il c. 🔗Leggi su ildenaro.it

Trump, terremoto continuo: "Potrei rivedere la mia decisione". Piegato anche il Canada a tempo record? - Clamorosi colpi di scena, l'uno dopo l'altro. Donald Trump incontenibile. Ora il presidente americano ha aperto alla possibilità di rivedere il raddoppio dei dazi su alluminio e acciaio canadesi - annunciato in giornata - dopo quanto detto dal premier dell'Ontario, Doug Ford, il quale ha fatto sapere di voler sospendere le tariffe del 25% sull'elettricità fornita a tre stati americani. Una mossa che potrebbe segnare una distensione nei rapporti commerciali tra i due paesi, dopo un'escalation di minacce reciproche. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Incontro Trump-Netanyahu: quali saranno i temi alla Casa Bianca - L'incontro fra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Usa Donald Trump lunedì alla Casa Bianca è in programma per le 13 ora locale, le 19 in Italia. L'ha annunciato l'ufficio di Netanyahu, secondo quanto riporta il Times of Israel. I due leader dovrebbero discutere «dei dazi imposti da Trump a Israele, dei colloqui con Hamas per la liberazione degli ostaggi, di potenziali tensioni fra Israele e Turchia in Siria e degli sforzi per scoraggiare l'Iran e la sua rete di intermediari», scrive il Times of Israel. 🔗Leggi su iltempo.it

Incontro Putin-Zelensky, Trump: "Potrei andare anche io" - Video - (Adnkronos) - "Potrei andare in Turchia". Donald Trump, in procinto di partire per l'Arabia Saudita, non esclude di partecipare giovedì 15 maggio all'eventuale incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr ... 🔗reggiotv.it

Guerra Ucraina-Russia, cosa si sa del possibile incontro tra Putin e Zelensky in Turchia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina-Russia, cosa si sa del possibile incontro tra Putin e Zelensky in Turchia ... 🔗tg24.sky.it

Perché Putin e Zelensky hanno scelto di vedersi in Turchia (dove potrebbe esserci anche Trump) - Per il leader turco Recep Tayyip Erdogan la guerra in Ucraina non rappresenta soltanto una crisi da gestire, ma anche un'opportunità strategica ... 🔗today.it