Incontro Putin-Zelensky Trump | Potrei andare anche io – Video

In un clima di tensione internazionale, Donald Trump apre a un possibile incontro in Turchia tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Mentre si prepara a partire per l'Arabia Saudita, l'ex presidente statunitense non esclude di unirsi a questo evento cruciale in programma giovedì 15 maggio, che potrebbe influenzare il futuro dei rapporti tra Russia e Ucraina.

(Adnkronos) – "Potreiandare in Turchia". Donald Trump, in procinto di partire per l'Arabia Saudita, non esclude di partecipare giovedì 15 maggio all'eventuale Incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il presidente russo e quello ucraino potrebbero vedersi a Istanbul in un meeting cruciale per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

