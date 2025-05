Incidente sulla Statale 36 | tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano

Forti rallentamenti si registrano lungo la Strada Statale 36 nel tratto tra Arosio, Briosco e Capriano, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 6:57 di oggi, lunedì 12 maggio. Secondo le prime informazioni fornite dalla redazione di MonzaToday, l'incidente ha coinvolto...

Forti rallentamenti del traffico lungo la Strada Statale 36 nel tratto compreso tra Arosio, Briosco e Capriano, a causa di un Incidente stradale avvenuto introno alle 6.57 di oggi, lunedì 12 maggio.Stando alle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, l'Incidente ha coinvolto.

