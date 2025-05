Incidente sulla Statale 36 | tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano

Un incidente stradale ha causato forti rallentamenti sulla Strada Statale 36, con tre feriti, tra Arosio e Capriano. L'evento, avvenuto intorno alle 6.57 di oggi, lunedì 12 maggio, ha creato disagi notevoli per gli automobilisti. Le prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday indicano che l'incidente ha coinvolto...

