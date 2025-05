incidente sul lavoro muore schiacciato da un muletto

Lugo (Ravenna), 12 maggio 2025 – Un tragico incidente sul lavoro ha costato la vita a un 57enne albanese, residente nel lughese, schiacciato da un muletto. L'infortunio si è verificato oggi attorno alle 15.30 in un'azienda agricola alle porte di Ascensione, segnando una giornata di dolore per la comunità locale.

Lugo (Ravenna), 12 maggio 2025 – schiacciato sotto il peso di un muletto , muore 57enne originario dell’Albania e residente nel lughese. E’ il tragico bilancio dell’infortunio sul lavoro verificatosi oggi intorno alle 15.30, nel terreno di un’azienda agricola alle porte di Ascensione, al confine con il territorio di Sant’Agata sul Santerno.L’esatta dinamica è in corso di accertamento, ma sembrerebbe che sul mezzo agricolo, oltre allo sventurato 57enne, ci fosse un altra persona, anch’ella dipendente della suddetta azienda. A quanto pare i due stavano recandosi a sistemare una pompa idrovora, quando presso l’argine de Santerno si è purtroppo verificato il pauroso infortunio, con il muletto che si è ribaltato travolgendo uno due dipendenti.Sul posto è intervenuta un’ambulanza, unitamente al mezzo avanzato di soccorso, ad una squadra dei Vigili del Fuoco del vicino Distaccamento di Lugo assieme ai loro colleghi a bordo dell’autogru proveniente da Ravenna, ai Carabinieri della Compagnia di Lugo ed al personale della Medicina del lavoro dell’Ausl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

