Incidente in autostrada si ribalta un furgone | un ferito

Un incidente spettacolare ha coinvolto un furgone sulla A1, all’altezza del Cortile San Martino, poco prima delle 15. Il veicolo si è ribaltato, causando ferite di media gravità all'autista, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore. Diverse auto sono rimaste coinvolte nell'incidente, creando disagi al traffico.

Incidente in Autosole, poco prima dopo le 15. All'altezza del Cortile San Martino, per cause ancora in corso d'accertamento, un furgone si è ribaltato. L'autista a bordo del mezzo ha riportato ferite giudicate dai sanitari di media gravità ed è stata trasportata al Maggiore.Diverse le auto.

