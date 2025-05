Incidente in autostrada si ribalta un furgone | un ferito

Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino. L'autista, ferito in modo giudicato di media gravità, è stato trasportato all'ospedale Maggiore. Sul posto, si registrano anche diverse auto coinvolte, mentre le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito

