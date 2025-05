Incidente davanti al Museo Nazionale pedone investito da un' auto

Un grave incidente stradale si è verificato la notte tra sabato e domenica davanti al Museo Archeologico Nazionale. Un uomo è stato tragicamente investito mentre tentava di attraversare la strada. Intervenuta prontamente un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. Per i...

Incidente stradali davanti al Museo Archeologico Nazionale nella notte tra sabato e domenica. Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada. Soccorso da un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro è stato subito dopo trasportato nel pronto soccorso del Vecchio Pellegrini.

Investito da pirata della strada davanti al Museo Archeologico, pedone gravissimo in ospedale a Napoli - Incidente stradale in piazza Museo a Napoli. Uomo ferito gravemente. Indaga la Polizia Locale. 🔗fanpage.it

Arresti a Napoli per omicidio di Emanuele Durante durante vicino al museo archeologico nazionale - L’episodio, avvenuto il 15 marzo davanti al museo archeologico nazionale della città, aveva suscitato grande impressione per la sua brutalità e per il contesto centrale in cui si era consumato. Le ... 🔗gaeta.it