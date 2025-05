Incidente all’imbocco della superstrada ad Albino | traffico in tilt

Un incidente tra due auto all'imbocco della superstrada ad Albino crea notevoli disagi al traffico. L'incidente frontale, avvenuto alle 17:30 di lunedì 12 maggio, coinvolge sei persone e sta causando rallentamenti significativi sulla statale della Val Seriana. Sul luogo dell'evento sono intervenute due ambulanze e un'automedica.

Albino . Un Incidente tra due auto all’imbocco della superstrada ad Albino sta causando importanti rallentamenti nell’ora di punta sulla statale della Val Seriana.Il frontale avvenuto alle 17:30 di lunedì 12 maggio ha coinvolto due auto per un totale di 6 persone. Sul posto due ambulanze e un’automedica. Notizia in aggiornamento 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le Iene, il monologo di Loredana Errore: “dopo l’incidente Ho imparato ad accettare che il mio corpo non può andare veloce come il mio cervello” | Video Mediaset - Loredana Errore torna protagonista a Le Iene con un monologo molto intimo in cui racconta la sua vita personale e professionale: dal successo al tragico incidente.Il monologo di Loredana Errore a Le Iene Show“Quando salivo sul palco mi bastava essere davanti ad un microfono e cantare per avere la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto mettersi tra me e il sogno che stavo realizzando” – inizia così il monologo di Loredana Errore a Le Iene. 🔗Leggi su superguidatv.it