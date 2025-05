Incidente a Torino Rebaudengo | scontro tra auto e camioncino che si ribalta col suo carico di macerie

Viabilità nella zona. L'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025, ha coinvolto un'auto Citroën e un camioncino che trasportava macerie. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma il ribaltamento del veicolo ha creato disagi significativi al traffico in piazza Rebaudengo, richiedendo l'intervento di forze dell'ordine e dei soccorsi.

Un Incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025, in piazza Rebaudengo a Torino. A scontrarsi sono stati un'auto Citroën e un camioncinocarico di macerie che si è ribaltato in carreggiata. Non si sono verificati feriti, ma l'accaduto ha provocato forti problemi di. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente a Torino Rebaudengo: scontro tra auto e camioncino che si ribalta col suo carico di macerie

