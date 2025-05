Incidente a Torino Centro | scontro tra due auto all' incrocio una donna in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, un incidente stradale si è verificato a Torino, all'incrocio tra corso Vinzaglio e corso Matteotti. Due auto si sono scontrate, con una delle conducenti, di nazionalità italiana, che è stata trasportata in ospedale a causa dei danni riportati. Si indaga per chiarire la dinamica esatta dell'incidente.

Un Incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi all'incrocio tra corso Vinzaglio e corso Matteotti a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una delle quali è certamente passata col semaforo rosso. A riportare danni è stata esclusivamente la conducente di una Seat, italiana sulla.

