Incidente a Grottaferrata | perde il controllo dello scooter e finisce a terra Morto 40enne

Una nuova tragedia ha colpito le strade italiane: un 40enne di Velletri ha perso la vita in un incidente stradale a Grottaferrata. L'uomo, dopo aver perso il controllo dello scooter, è caduto a terra, nonostante i tentativi di soccorso. L'episodio, avvenuto nella serata di domenica 11 maggio, ha lasciato la comunità sotto shock.

Ha perso il controllodelloscooter ed è caduto a terra. Per l'uomo, un 40enne di Velletri, non c'è stato nulla da fare. L'Incidente mortale è avvenuto nella serata di domenica 11 maggio nella zona di Grottaferrata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. La tragedia si è. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente a Grottaferrata: perde il controllo dello scooter e finisce a terra. Morto 40enne

