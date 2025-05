Inchiesta ' Palude' | richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro

L'inchiesta

La Procura ha formulato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di VeneziaLuigiBrugnaro e per gli altri indagati (erano in tutto 34) nell'Inchiesta per corruzione, denominata 'Palude', che ha coinvolto il Comune della città lagunare. Nella richiesta al gip, i pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini confermerebbero l'impianto accusatorio principale, con le ipotesi di corruzione nei confronti di Brugnaro, dei direttore generale e del vicecapo di gabinetto di Ca' Farsetti, Morris Cerron e Derek Donadini, e dell'ex assessore Renato Boraso. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inchiesta 'Palude': richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro

