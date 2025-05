Incendio nella residenza londinese del premier Keir Starmer | nessun ferito indagini in corso

Nella notte, un incendio ha colpito la residenza londinese del premier britannico Keir Starmer, nel nord-ovest della capitale. Fortunatamente, non si segnalano feriti e sono attualmente in corso indagini per chiarire le cause del rogo. La proprietà, dal valore di circa 2 milioni di sterline, ha attirato l'attenzione per l'episodio inaspettato.

Fiamme nella notte nel nord-ovest di LondraUn Incendio è divampato nella notte all'interno di una proprietà riconducibile al primo ministro britannico KeirStarmer, situata nel nord-ovest di Londra e dal valore stimato di circa 2 milioni di sterline. Le fiamme sono scoppiate nelle prime ore di lunedì 12 maggio, costringendo le autorità a transennare l'intera strada per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di soccorso.Intervento rapido dei vigili del fuocoAllertati alle 1:11 del mattino (ora locale), i vigili del fuoco di Londra sono giunti rapidamente sul posto e, in meno di mezz'ora, hanno dichiarato l'Incendio sotto controllo. Anche se l'edificio ha riportato danni evidenti alla facciata, non si registrano feriti.Origine del rogo ancora da chiarireLa Polizia Metropolitana ha avviato un'indagine per determinare le cause dell'Incendio, attualmente non ancora note.

