Incendio nella casa di Starmer a Londra danni all’ingresso della casa del premier britannico | le ipotesi e i precedenti

Un incendio ha colpito l'abitazione del premier laburista britannico Keir Starmer a Londra, causando danni all'ingresso. La polizia ha avviato un'indagine per comprendere le cause dell'incidente, considerando anche i precedenti simili. La proprietà, del valore di due milioni di sterline, non era attualmente abitata da Starmer.

La polizia sta indagando dopo che un Incendio è divampato la notte scorsa nell’abitazione privata del premier laburista britannico Keir Starmer nel nord di Londra. Le fiamme hanno danneggiato la porta d’ingresso della proprietà da due milioni di sterline, non attualmente abitata dal primo ministro che vive con la sua famiglia a Downing Street, e non risultano feriti.Come sottolinea il Times, le forze dell’ordine devono stabilire le cause dell’Incendio e se si sia trattato o meno di un atto di vandalismo diretto contro la casa del premier, in passato presa di mira dai manifestanti. L’anno scorso tre persone erano state condannate per violazione dell’ordine pubblico dopo una protesta pro-palestinese fuori dall’abitazione.L'articolo Incendionellacasa di Starmer a Londra, danniall’ingressodellacasa del premierbritannico: le ipotesi e i precedenti proviene da Open. 🔗Leggi su Open.online

