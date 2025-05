Incendio alla residenza di Keir Starmer | danni all’ingresso e indagini in corso

Un incendio ha colpito la residenza del primo ministro britannico Keir Starmer, nel nord di Londra, danneggiando l'ingresso dell'abitazione. Le autorità stanno avviando indagini per determinare le cause dell'incidente, che ha suscitato grande interesse tra i cittadini e ha alimentato diversi interrogativi sulla sicurezza della figura politica.

Nel corso di un episodio che ha destato l'attenzione dei cittadini, un Incendio ha interessato l'abitazione di KeirStarmer, primo ministro britannico, situata nel nord di Londra. L'evento, così come riportato da Sky News, ha portato alla compromissione della parte d'ingresso della residenza, evidenziando i primi segni di danno strutturale in quell'area.