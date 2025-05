Incendio a Bastogi le associazioni iniziano i lavori | “In 14 mesi il Comune non ha fatto nulla”

Dopo l'incendio che ha colpito la palazzina di Bastogi l'8 marzo 2024, finalmente si avviano i lavori per la messa in sicurezza e la ristrutturazione. Le associazioni locali, stanche dell'inazione del comune che, secondo le loro accuse, non ha fatto nulla in 14 mesi, prendono in mano la situazione con un cantiere sociale.

