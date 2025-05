Incastrato fra la motozappa e un albero muore a 84 anni

Tragedia a Calcinaia, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita dopo un tragico incidente agricolo. Francesco Sasso, pensionato e padre di tre figlie, è deceduto in ospedale a Pisa, vittima di un possibile guasto al motocoltivatore. Le cause dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Calcinaia (Pisa), 13 maggio 2025 – Un guasto al motocoltivatore, una manovra errata o una disattenzione. Potrebbero essere queste le cause della morte di un uomo di 84 anni, Francesco Sasso, pensionato e padre di tre figlie, spirato all’ospedale di Pisa dove era appena stato trasportato dopo un incidente agricolo nel suo terreno. La tragedia nell’orto di proprietà dell’anziano in via del Battaglione a Fornacette, nel comune di Calcinaia.Erano da poco passate le 17,30 e Francesco Sasso, vedovo e padre di tre figlie, era nel suo piccolo appezzamento agricolo. La sua passione. Il suo passatempo. Secondo quanto avrebbero ricostruito gli agenti della polizia locale di Calcinaia, l’anziano stava manovrando il motocoltivatore quando, all’improvviso, il piccolo mezzo agricolo l’ha schiacciato contro il tronco di un ulivo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incastrato fra la motozappa e un albero, muore a 84 anni

