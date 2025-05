inaugurata una nuova stazione di ricarica ultra fast al mercato alimentare di milano

MILANO (ITALPRESS) – Oggi è stata inaugurata la nuova stazione di ricarica elettrica ultra-fast di Atlante all'interno del Mercato Alimentare di Milano. Questa infrastruttura innovativa non solo supporterà le auto e i VAN elettrici operativi nel mercato, ma sarà anche aperta a tutti i veicoli elettrici in transito, segnando un passo importante verso la sostenibilità e la mobilità elettrica nella città.

Milano (ITALPRESS) – È stata Inaugurata oggi la stazione di ricarica elettrica ultra-fast pubblica di Atlante all’interno del MercatoAlimentare di Milano che permetterà di servire il parco di auto e VAN elettrici in movimento al Mercato, oltre ad essere a disposizione di tutti i veicoli elettrici esterni di passaggio nella zona.Il progetto è nato dalla collaborazione tra Atlante, leader nelle infrastrutture di ricarica elettrica, e Sogemi, società gestore per il Comune di Milano dei mercati all’ingrosso della Città. Si tratta di un passo decisivo per la diffusione della mobilità elettrica a Milano in quanto favorisce l’elettrificazione in un luogo fondamentale per il comparto agroAlimentare e del commercio cittadino, come il Mercato all’ingrosso di Sogemi.L’hub di ricarica, tra i più grandi del capoluogo lombardo, servirà inoltre il traffico urbano, in un’area della città nevralgica per gli snodi stradali e autostradali, a pochi passi infatti abbiamo la circonvallazione e a soli 2km il raccordo autostradale di Milano Sud-Est, e per la vicinanza con l’aeroporto di Milano Linate e la stazione Centrale a soli 5km. 🔗Leggi su Unlimitednews.it