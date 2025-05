Inaugurata la nuova ciclabile tra Colombaro e Montale | più sicurezza e mobilità sostenibile

Ieri, domenica 11 maggio, è stata inaugurata la nuova ciclabile che unisce Colombaro a Montale Rangone, percorrendo via Nuova Estense. Questo nuovo tratto completa la rete esistente, collegando la pista ciclabile di Montale alla rotatoria di Colombaro, migliorando così la mobilità sostenibile e incentivando l'uso della bicicletta nella zona. Un passo importante per la comunità verso un futuro più eco-friendly.

È stata ufficialmente Inaugurata ieri, domenica 11 maggio, la nuovaciclabile che collega Colombaro a Montale Rangone, lungo via nuova Estense. Il nuovo tratto collega la pista ciclabile già esistente di Montale alla rotatoria di Colombaro, situata all’intersezione tra via nuova Estense, via. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Inaugurata la nuova ciclabile tra Colombaro e Montale: più sicurezza e mobilità sostenibile

Cosa riportano altre fonti

Inaugura l’11 maggio la nuova ciclabile tra Colombaro e Montale - Sarà ufficialmente aperta domenica 11 maggio la nuova pista ciclabile che collega Colombaro a Montale Rangone, lungo via Nuova Estense. L’opera completa il collegamento tra la ciclabile esistente di Montale e la rotatoria di Colombaro, all’incrocio con via Sant’Antonio e via Castelnuovo, e... 🔗Leggi su modenatoday.it

Città di Fidenza: inaugurata la nuova risonanza magnetica - Al Poliambulatorio “Città di Fidenza” è stata inaugurata una nuova risonanza magnetica di ultima generazione. È un investimento concreto per la salute dei cittadini: diagnosi più rapide e accurate, maggiore comfort per i pazienti, tempi d’attesa più brevi."La nuova macchina - sottolinea il... 🔗Leggi su parmatoday.it

Croce rossa, inaugurata la nuova sede di Lampedusa - Cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Croce rossa italiana, in via Cameroni, a Lampedusa. I locali sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune."Questo luogo non è solo un edificio, ma un simbolo della dedizione, del servizio e della solidarietà che da sempre... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Inaugurata la nuova ciclabile tra Colombaro e Montale: più sicurezza e mobilità sostenibile; Inaugurata la nuova pista ciclabile che collega Colombaro a Montale. VIDEO; Ciclabile da Colombaro a Montale. Inaugurazione con biciclettata; Percorso natura del Tiepido. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ciclabile da Colombaro a Montale. Inaugurazione con biciclettata - Oggi alle 16,45, inaugurazione con biciclettata per la nuova pista ciclabile che collega Colombaro a Montale Rangone, lungo ... 🔗msn.com