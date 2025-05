‘In viaggio con la Banca d’Italia’ due giorni di incontri su truffe ed educazione finanziaria

Roma, 12 maggio 2025 – "In viaggio con la Banca d’Italia" offre due giorni di incontri e laboratori ad Arezzo, il 14 e 15 maggio. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico su truffe e educazione finanziaria, promuovendo decisioni economiche più consapevoli e ponendo un forte accento sulla tutela e sull'inclusione.

Roma, 12 maggio 2025 – Due giorni di incontri, dibattiti e laboratori per aiutare il pubblico a prendere decisioni economiche più consapevoli, con un'attenzione particolare alla tutela e all'inclusione. Fa tappa ad Arezzo il 14 e 15 maggio 'In viaggio con la Bancad'Italia', l'iniziativa itinerante pensata per avvicinare cittadini, istituzioni e imprese ai temi della cultura finanziaria. Si parte il 14 maggio alle 10.30 alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena con un incontro dedicato al tema delle truffe nei pagamenti e agli strumenti per riconoscerle e difendersi, con la partecipazione di esperti del settore Bancario, universitario e delle forze dell'ordine.L'incontro è parte della campagna informativa nazionale 'Occhio alle truffe' e ha l'obiettivo di illustrate le truffe più diffuse nel campo dei pagamenti elettronici e le precauzioni da adottare per non cadere vittime delle tecniche di raggiro.